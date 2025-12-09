إعلان

تغيير اسم الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

كتب : محمد نصار

01:38 م 09/12/2025

القابضة لمشروعات الطرق والكباري

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (67) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (ش. م. ق. م) تعديل الاسم التجاري للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

جاء ذلك خلال جلسة الشركة القابضة المنعقدة بتاريخ 16/9/2025.

وبحسب قرار الجمعية، يصبح الاسم الجديد للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، هو الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإشهار الاسم الجديد.

