السكة الحديد تطبق إجراءات سلامة مشددة وتأخيرات محدودة بسبب سوء الطقس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على عدد من الخطوط، في ظل استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالوجهين القبلي والبحري، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان خلال مسير القطارات.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات قد يترتب عليها بعض التأخيرات لحين تحسن حالة الطقس، مؤكدة متابعتها لحركة القطارات لحظة بلحظة من خلال مراكز التحكم الرئيسية والفرعية على مستوى الشبكة. وأشارت إلى جاهزية فرق الطوارئ والعناصر الفنية والهندسية للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن موجة الطقس السيئ، حفاظًا على سلامة التشغيل وأمن الركاب.