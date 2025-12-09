إعلان

السكة الحديد تطبق إجراءات سلامة مشددة وتأخيرات محدودة بسبب سوء الطقس

كتب : محمد نصار

10:27 ص 09/12/2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على عدد من الخطوط، في ظل استمرار هطول الأمطار بعدة مناطق بالوجهين القبلي والبحري، وذلك لضمان أعلى مستويات الأمان خلال مسير القطارات.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات قد يترتب عليها بعض التأخيرات لحين تحسن حالة الطقس، مؤكدة متابعتها لحركة القطارات لحظة بلحظة من خلال مراكز التحكم الرئيسية والفرعية على مستوى الشبكة. وأشارت إلى جاهزية فرق الطوارئ والعناصر الفنية والهندسية للتعامل السريع مع أي طارئ قد ينتج عن موجة الطقس السيئ، حفاظًا على سلامة التشغيل وأمن الركاب.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر هطول الأمطار سوء الأحوال الجوية

