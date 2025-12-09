إعلان

حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة

كتب : أحمد السعداوي

10:15 ص 09/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أمطار
  • عرض 8 صورة
    أمطار
  • عرض 8 صورة
    أمطار
  • عرض 8 صورة
    مياه الأمطار
  • عرض 8 صورة
    أمطار
  • عرض 8 صورة
    أمطار
  • عرض 8 صورة
    أمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الأمطار المتوقعة قد تعيق مستوى الرؤية على الطرق، خاصة مع بداية الأسبوع المقبل الذي سيشهد عودة الشبورة المائية بشكل أكبر على معظم الطرق السريعة والزراعية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وأكدت أن الأمطار والرذاذ المصاحب لها يتسببان في ضعف مستوى الرؤية الأفقية، داعية قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالسرعات المنخفضة واتباع تعليمات المرور حرصًا على السلامة العامة.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد أن السحب الرعدية المصحوبة بالبرق والرعد قد تنشط قبل سقوط الأمطار في بعض المناطق، مع احتمالية تساقط حبات البرد وهي كرات ثلجية صغيرة في فترات ذروة عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة خلال فترات النشاط الرعدي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة