زلزال بقوة 5.2 قرب تركيا.. ومعهد الزلازل المصري: شعر به السكان

كتب : أحمد السعداوي

02:05 م 08/12/2025 تعديل في 09/12/2025

زلزال

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الإثنين، هزةً أرضيةً على بُعد 15 كم من أنطاليا بتركيا.

وأفاد المعهد أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كالتالي:

وقت الحدوث: 12:21:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

القوة: 5.24 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض: 36.89 شمالًا.

خط الطول: 30.99 شرقًا.

العمق: 11.39 كم.

واختتم المعهد: ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال تركيا معهد الزلازل المصري

