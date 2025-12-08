يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المؤتمر السنوى لممثلى المكاتب الاقليمية والقطرية لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو".



كانت قد انتخب المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في جلسة عامة ، مصر بالإجماع رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمدة 4 سنوات قادمة.



وكانت تقدمت السفارة المصرية بروما بترشيح مستشارها مينا رزق نائب المندوب الدائم لمصر في الفاو لخوض انتخابات رئيس مجلس المنظمة، كأول مصري يشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة الممتد لمدة 80 عاماً منذ عام 1945، وذلك بعد منافسة انتخابية شرسة ضمت 5 مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية بالمنظمة، من إفريقيا، وآسيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية وأوروبا منهم وزراء ومسؤولين كبار لتلك الدول.