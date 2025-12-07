كشف الإعلامي أحمد موسى عن أزمة إنسانية وإدارية يعاني منها قرابة 350 أستاذًا بجامعة سوهاج، حيث دفعوا ثمن وحدات سكنية بالكامل ولم يتسلموها منذ عام 2018.

وأكد خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء 11 عمارة مخصصة لهم، لكنها ظلت مغلقة دون تسليم رغم مرور ستة أعوام.

وأضاف موسى أن الأساتذة حصلوا على عقود رسمية نهائية من جهاز مدينة سوهاج في عام 2021، بعد سنوات من الانتظار.

وتابع أن تعاقب رؤساء الجهاز تسبب في تأجيل قرار التسليم مرات عديدة دون إبداء أسباب واضحة للمنتظرين، مما زاد من معاناتهم.

وأشار مقدم "على مسئوليتي" إلى أن الأساتذة خلال فترة التصالح في مخالفات البناء عرضوا دفع غرامات مالية، بل قد دفعوها بالفعل، دون أن يؤدي ذلك إلى تسليم الوحدات.

وعلق موسى "دا فيه أساتذة ماتت من اللي حاجزين ولسه مستلموش لحد الآن".

ووجه موسى نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ومحافظ سوهاج، ورئيس جهاز المدينة، مطالبًا بوضع حل جذري لهذه المشكلة الممتدة منذ سنوات.