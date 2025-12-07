قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات انتشار الأمراض التنفسية في مصر خلال الموسم الحالي لا تزال في نطاقها الطبيعي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وقال عبد الغفار خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التغيير الوحيد الملحوظ يكمن في نوعية الفيروسات السائدة، حيث تصدرت الإنفلونزا المشهد هذا العام بدلاً من فيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار، أن الفترة من 2019 إلى 2023 هيمن عليها فيروس كوفيد-19، بينما يسيطر الآن نوع الإنفلونزا "H1N1" والذي يتسبب بأعراض شديدة نسبيًا.

وأشار إلى أن الخريطة التنفسية الحالية تتوزع بين فيروس الإنفلونزا بأنواعه (خاصة A/H1N1 و B)، والفيروس المخلوي التنفسي، بينما جاءت إصابات كوفد-19 بمتحورات أوميكرون في أقل نسبة، مع عدم رصد أي سلالات فرعية جديدة.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تتعامل الآن مع فيروس كورونا ضمن قائمة الفيروسات التنفسية الموسمية المعتادة، مثل فيروسات الأنف والأذن والبارا إنفلونزا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى تدابير الوقاية الفعالة والتي تشمل الحصول على اللقاحات المتاحة، والاهتمام بنظافة اليدين والأسطح، وتهوية الأماكن المغلقة جيدًا، بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة وتعزيز المناعة.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بارتداء الكمامة من قبل الأشخاص المصابين بالأعراض عند اضطرارهم للخروج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة من حولهم.