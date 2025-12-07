مسح شامل للأسواق.. الطب البيطري يؤكد سلامة الدواجن المتداولة

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ حالياً مسحاً نشطاً وشاملاً على جميع الأسواق. وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو الكشف على الدواجن الموجودة فيها بشكل دقيق لضمان سلامتها التامة.

وأضاف المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد"، أن كافة الجهود تتضافر لضمان وصول الدواجن إلى المواطنين بطريقة سليمة وآمنة، مشيرًا إلى أن المتابعة تشمل الأسواق وتتم قبل وبعد عملية ذبح الدواجن.

كما لفت الدكتور عوض إلى أن الدواجن التي تُذبح في المجازر تخضع للكشف عليها مرة أخرى في الأسواق. وقال إنه في حالة وجود أي شيء مخالف، يتم الإعلان عنه فوراً، مشيراً إلى أن هناك حملات تفتيش مكثفة تُشن بانتظام على الكثير من المحلات والأماكن في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أن جميع الدواجن المتوفرة حالياً في الأسواق سليمة تماماً، ولا توجد أي مشكلات أو قضايا مقلقة بخصوصها.