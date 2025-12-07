

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف استقرار المجتمع.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إن رئيس مجلس الوزراء حرص على عقد اجتماع موسع ضم مختلف جهات الدولة لبحث هذا الملف الحيوي.



وأضاف الحمصاني أن استراتيجية المواجهة تعمل على مسارين متوازيين، موضحًا أن المسار الأول يتعلق بالرد السريع وتوضيح الحقائق فور رصد أي شائعة، بينما يركز المسار الثاني على الإجراءات الرادعة.



وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع الحكومي ناقش بشكل مُوسع تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجرائم.



وأكد المتحدث الرسمي أن القوانين الحالية تحتوي بالفعل على عقوبات كافية لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تلحق ضررًا بالغًا بالمجتمع أو الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى وجود توافق خلال الاجتماع على بحث "تغليظ هذه العقوبات خلال الفترة المقبلة"، مع التفريق بوضوح بين الشائعات الضارة والنقد البناء الذي تلتزم الحكومة بالاستماع إليه.



وحول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكد الحمصاني أن العرف المتبع يقتضي عدم الإفصاح عن أي تفاصيل قبل انتهاء الزيارة وصدور البيان الرسمي، مشيرًا إلى أن الوفد يعقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية المعنية.