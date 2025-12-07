(أ ش أ):

أعرب المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والنيابة الإدارية فى إطار التواصل المؤسسي بين البرلمان والنيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية المهمة التي تسهم في صون المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس، المستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، والذى قدم التهنئة للمستشار فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم مسيرة التشريع وتعزيز دولة القانون، متمنيا لرئيس المجلس التوفيق فى أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء تأكيدا مشتركا على استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ.