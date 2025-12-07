الصحة العالمية توجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروسات التنفسية

أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن العالم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات الإنفلونزا، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يشمل دول إقليم شرق المتوسط كافة، حيث سجلت 10 دول من الإقليم زيادة واضحة في معدلات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال "عابد" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم، إن الوضع الوبائي في مصر لا يختلف عن النمط العالمي أو الإقليمي، مؤكدة أنه لا داعي للهلع، وأن المطلوب هو اتباع الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع الأمراض التنفسية الموسمية.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية أن نظام الترصد الوبائي في مصر يُعد من الأنظمة المتقدمة داخل الإقليم، حيث يمتلك قدرات عالية على رصد الأمراض التنفسية، إضافة إلى فرق استجابة سريعة تعمل بكفاءة، ومختبرات مجهزة قادرة على تصنيف الفيروسات وتحديد أنماط الإصابات بدقة.

وشددت على أن توافر هذه الآليات يعزز قدرة مصر على التعامل الاستباقي مع أي تغيرات وبائية.