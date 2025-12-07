وزير الصحة: "الإنفلونزا تعود لمستويات 2019".. وهذه نصائح للوقاية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن حالات الإصابة بالإنفلونزا هذا العام تشهد زيادة أكبر مقارنة بالعام الماضي وما قبله، موضحًا أن هذه الزيادة ترتبط بانتشار نوع محدد من الإنفلونزا وهي ظاهرة طبيعية خلال هذا الموسم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد بالمؤتمر الصحفي، الخاص بالإعلان عن مستجدات الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع تقلبات الطقس.

وأوضح "عبدالغفار" أن الأعراض المنتشرة حاليًا مثل ارتفاع درجة الحرارة والرشح وآلام وتكسير الجسم، هي أعراض إنفلونزا تقليدية، ولا تشير إلى وجود فيروسات أخرى أو ظهور أمراض جديدة.

وأضاف أن تراجع معدلات الإنفلونزا في السنوات الماضية كان نتيجة التأثيرات الواسعة لجائحة كورونا والمتحورات المرتبطة بها، لكن الوضع الحالي يعكس عودة النشاط الفيروسي إلى معدلات عام 2019.

ودعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر في التعامل مع الحالات المصابة، مؤكدًا أهمية الراحة، وتناول خافضات الحرارة، والإكثار من شرب السوائل. وشدد على أنه "إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في الحرارة، فلا يجب خروجه من المنزل حتى يتماثل للشفاء تمامًا".