وزير الصحة: "لا نخفي وجود أي فيروس".. والإنفلونزا الأكثر انتشاراً

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أنه لا توجد أي مصلحة لوزارة الصحة في إخفاء وجود أي فيروس، مشددًا على أن الإعلان المبكر عن أي وضع وبائي هو الوسيلة الأهم للسيطرة عليه.

وقال: "نحن لا نتهرب من المسؤولية، وهدفنا هو الشفافية الكاملة".

وأوضح خلال كلمته اليوم الأحد بالمؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط فيروس الإنفلونزا في مصر، وهي السلالة الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام.

وأضاف الوزير أن الفترات الحالية من كل عام تشهد عادة نشاطًا موسميًا للفيروسات التنفسية، وعلى رأسها الإنفلونزا، مؤكدًا أن زيادة الانتشار لا تعني ارتفاعًا في شدة المرض، وأن الحالات المسجلة "طبيعية ومتوقعة"، رغم أنها أعلى مقارنة بالعامين الماضيين.

وأشار إلى أن الأعراض الأكثر شيوعًا ومنها ارتفاع الحرارة والرشح وآلام وتكسير الجسم هي أعراض إنفلونزا معتادة وليست مؤشرا لظهور فيروسات جديدة، موضحًا أن مصر تشهد حاليًا انتشارًا لنوع محدد من الإنفلونزا.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن معدلات الإنفلونزا كانت قد انخفضت خلال سنوات جائحة كورونا والمتحورات المرتبطة بها، لكن الوضع الحالي يعكس عودة النشاط الفيروسي إلى مستويات عام 2019 قبل الجائحة.