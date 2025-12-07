إعلان

وزير الصحة: "لا نخفي وجود أي فيروس".. والإنفلونزا الأكثر انتشاراً

كتب : أحمد جمعة

03:26 م 07/12/2025

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أنه لا توجد أي مصلحة لوزارة الصحة في إخفاء وجود أي فيروس، مشددًا على أن الإعلان المبكر عن أي وضع وبائي هو الوسيلة الأهم للسيطرة عليه.

وقال: "نحن لا نتهرب من المسؤولية، وهدفنا هو الشفافية الكاملة".

وأوضح خلال كلمته اليوم الأحد بالمؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط فيروس الإنفلونزا في مصر، وهي السلالة الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام.

وأضاف الوزير أن الفترات الحالية من كل عام تشهد عادة نشاطًا موسميًا للفيروسات التنفسية، وعلى رأسها الإنفلونزا، مؤكدًا أن زيادة الانتشار لا تعني ارتفاعًا في شدة المرض، وأن الحالات المسجلة "طبيعية ومتوقعة"، رغم أنها أعلى مقارنة بالعامين الماضيين.

وأشار إلى أن الأعراض الأكثر شيوعًا ومنها ارتفاع الحرارة والرشح وآلام وتكسير الجسم هي أعراض إنفلونزا معتادة وليست مؤشرا لظهور فيروسات جديدة، موضحًا أن مصر تشهد حاليًا انتشارًا لنوع محدد من الإنفلونزا.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن معدلات الإنفلونزا كانت قد انخفضت خلال سنوات جائحة كورونا والمتحورات المرتبطة بها، لكن الوضع الحالي يعكس عودة النشاط الفيروسي إلى مستويات عام 2019 قبل الجائحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار الإنفلونزا وزير الصحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟