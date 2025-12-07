صرف رواتب معلمي الحصة المتأخرة خلال ساعات- خاص

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن معلمي الحصة سيتقاضون رواتبهم خلال الأسبوع الحالي، مؤكدًا على أن التأخير السابق في صرف الرواتب لن يتكرر مرة أخرى.

وأوضح بهاء الدين في تصريحات خاصة لمصراوي أن سبب التأخير السابق كان مرتبطًا بـتسجيل البيانات مع بداية العام الدراسي الحالي مما استغرق وقتاً كبير، مشيرًا إلى أن الرواتب التي سيتم صرفها تشمل:

الجزء المخصص من شهر سبتمبر (آخر 10 أيام وفق بداية الدراسة).

راتب شهر أكتوبر.

راتب شهر نوفمبر.

وأكد نائب الوزير أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بصرف المستحقات في مواعيدها لضمان استقرار المعلمين ودعم انتظام العملية التعليمية.

