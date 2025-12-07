إعلان

صرف رواتب معلمي الحصة المتأخرة خلال ساعات- خاص

كتب : أحمد الجندي

02:00 م 07/12/2025

صرف مرتبات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن معلمي الحصة سيتقاضون رواتبهم خلال الأسبوع الحالي، مؤكدًا على أن التأخير السابق في صرف الرواتب لن يتكرر مرة أخرى.

وأوضح بهاء الدين في تصريحات خاصة لمصراوي أن سبب التأخير السابق كان مرتبطًا بـتسجيل البيانات مع بداية العام الدراسي الحالي مما استغرق وقتاً كبير، مشيرًا إلى أن الرواتب التي سيتم صرفها تشمل:

الجزء المخصص من شهر سبتمبر (آخر 10 أيام وفق بداية الدراسة).

راتب شهر أكتوبر.

راتب شهر نوفمبر.

وأكد نائب الوزير أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بصرف المستحقات في مواعيدها لضمان استقرار المعلمين ودعم انتظام العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً:

التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي

مواد مستوردة من الخارج.. دراسة تكشف أسرار جديدة التحنيط بسقارة

ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن بهاء الدين صرف رواتب معلمي الحصة وزير التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟