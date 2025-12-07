إعلان

في 13 محافظة.. بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي غدًا

كتب : أحمد الجندي

01:12 م 07/12/2025

طلاب المدارس ارشيفية

تشهد مدارس 13 محافظة بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي غدًا الإثنين 8 ديسمبر 2025، في إطار الخطة السنوية لتقييم والتهيئة للعام الدراسي 2025/2026.

وبحسب خطاب رسمي من الوزارة، من المقرر أن تنطلق عملية التقييم المبدئي في كل من: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتستمر أعمال التقييم في هذه المحافظات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، لضمان تقييم شامل لجميع الطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي.

أما مدارس باقي المحافظات، فمن المقرر أن يُعقد فيها التقييم المبدئي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2025، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجاري.

طلاب المدارس تقييم الطلاب صفوف النقل

