إصابة 7 عمال في سقوط صبّة خرسانية داخل مبنى تحت الإنشاء ببنها

وجّه محمد جبران، وزير العمل، مديرية العمل بالقليوبية بمتابعة حالات 7 عمال بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد إصابتهم إثر سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء، ما استدعى نقلهم فورًا إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد الوزير، في بيان، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرف التعويض المستحق للعمال المصابين، إلى جانب توجيه مكتب السلامة والصحة المهنية بالمديرية لإعداد تقرير عاجل حول ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقد تواجد مدير المديرية منذ الصباح للاطمئنان على الحالة الصحية للعمال المصابين، ونقل لهم تمنيات الوزير محمد جبران بالشفاء العاجل.

