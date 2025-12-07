إعلان

بسبب إصلاحات خط مياه.. محافظة الجيزة تُحذر من كثافات مرورية مؤقتة

كتب : محمد أبو بكر

11:15 ص 07/12/2025

كثافات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاحات بخط المياه بشارع البحر الأعظم، قد يترتب على الأعمال حدوث بعض الكثافات المرورية المؤقتة للقادم من مناطق المعادي والتجمع وأكتوبر والهرم باتجاه منزل البحر الأعظم وحتى مدخل المنطقة السياحية وللقادم من طريق الواحات ومن منزل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي؛ لحين الانتهاء من الأعمال الجارية.

وأكدت المحافظة أنه تم الدفع بفرق الإدارة العامة للمرور وحي جنوب الجيزة بالموقع، مع تنفيذ مراقبة لحظية لحركة السير من خلال غرفة المتابعة بالمحافظة؛ لضمان تيسير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي طارئ، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الحركة إلى انتظامها الطبيعي.

ونوهت المحافظة، وفق بيان لها اليوم الأحد، بأنه من المقرر انتهاء الإصلاحات خلال الساعات المقبلة؛ لضمان انتظام ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي

مواد مستوردة من الخارج.. دراسة تكشف أسرار جديدة التحنيط بسقارة

ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كثافات مرورية محافظة الجيزة الحركة المرورية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟