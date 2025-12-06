أكد عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن المقاصد السياحية في مصر تشهد خلال موسم الكريسماس ورأس السنة 2025 ارتفاعاً غير مسبوق في نسب الإشغال الفندقي، وسط إقبال كبير من السياح الأوروبيين والعرب الذين اختاروا مصر كوجهة شتوية دافئة بفضل طقسها المعتدل وتنوع مقاصدها وتطور بنيتها السياحية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وصول نسب الإشغال في بعض المدن إلى ما بين 92% و98% خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، وهو من أعلى المعدلات التي يشهدها القطاع منذ سنوات.

وأكدت أن متوسط إنفاق السائح خلال هذه الفترة يتراوح بين 100 و120 دولاراً يومياً في المقاصد الشاطئية، بينما يصل إلى 140 دولاراً في القاهرة والمقاصد الثقافية نتيجة الأنشطة المتنوعة، ما يعزز العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر على المدن السياحية والأسواق المحلية، وتستفيد شركات الطيران والنقل البري والرحلات البحرية والمطاعم والمراكز التجارية من هذا الموسم الذي يُعد الأعلى طوال العام.

وبين أن سبب هذا النجاح يعود إلى عدة عوامل، أبرزها التحسن الكبير في الحملات الترويجية عقب مشاركة مصر في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM London 2024، وزيادة الرحلات الجوية المنتظمة والشارتر، وتسهيل إجراءات الدخول، إلى جانب التطوير المستمر للمطارات والطرق والخدمات الفندقية، مضيفًا أن استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع جودة المنتج السياحي المصري في زيادة معدل تكرار زيارة السياح الأوروبيين.

