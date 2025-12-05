هل تشهد أسعار الدواجن زيادة مع اقتراب رمضان؟.. رئيس الشعبة يوضح

علق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، على توقعات أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس": "الطلب على الدواجن في شهر رمضان يكون مرتفعًا مقارنة بباقي أيام العام".

وأضاف أن هناك عاملًا آخر قد يساهم في حركة الأسعار، موضحًا: "تربية الدواجن في الشتاء تتطلب توفير جو دافئ، وهذا يرفع من التكلفة".

وأشار إلى أن سعر الكيلو للمستهلك يصل حاليًا إلى 65 جنيهًا، بينما يباع في المزرعة بـ57 جنيهًا، مما يعني أن بعض التجار يبيعونه بأقل من سعر التكلفة.

ولفت رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى حركة طفيفة في الأسعار، خاصة مع دخول البلاد في فصل الشتاء.

وأكد رئيس الشعبة أن الوضع العام في السوق مستقر، قائلاً: "لا توجد أي مشكلات أو فيروسات بين الدواجن، وجميع الكميات الموجودة في الأسواق مستقرة".