"الحكم بتلعب في الموبايل".. مدرب السباح يوسف يكشف مفاجأة بشأن وفاته

قال مصطفى ندى، المدرب الشخصي للسباح الراحل يوسف، إن يوسف كان بمثابة ابنه بالمعنى الحرفي، حيث دربه منذ أن كان طفلًا لا يزال يتعلم الكلام.

وأضاف "ندى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن يوسف غرق أمام الجميع، والمنقذ كان يقف عند الحارة، متابعًا: لو مد إيده كان هيجيبه، بينما الحكم كانت قاعدة حاطة رجل على رجل وبتلعب في الموبايل.

وأكد أن وفاة يوسف ليس لها أي علاقة بالمنشطات أو أي شيء آخر، قائلًا: "لو أنا اللي أديته منشطات أو أي حاجة غلط، اشطبوا يوسف من السباحة وحاسبوني بالقانون، أنا موافق، لأني هكون أذيت ابني.

وتابع: الاتحاد والمسؤولين بيحاولوا تبرير الكارثة، لكن الحقيقة واضحة، الولد غرق تحت أقدام المنقذ والحكمة كانت بتلعب في الموبايل.

وأشار المدرب، إلى أنه أدلى بأقواله كاملة في التحقيق، وأن كل ما يُقال عن تجهيز سيارة الإسعاف غير صحيح.

وقال إن البيانات الرسمية تحاول تجميل الصورة، لكن الجميع شاهدوا الفيديو، والمنقذ كان موجودًا ولم يتحرك، مؤكدًا أن المسؤولية واضحة ولا تحتاج لجان تحقيق طويلة.

وتابع: "يوسف مات قدام الكاميرا وقدام عيون الكل.. مين هيرجّع لنا يوسف؟ مين هيحاسب اللي سابوه 10 دقايق تحت المية؟، مؤكدًا أنه لن يصمت حتى تظهر الحقيقة كاملة ويحاسب كل مقصر، مهما كان منصبه.

