"التمساح 1".. كواليس تصنيع أول مدرعة مصرية بالكامل

كشف اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، الأهمية الاستراتيجية لإنتاج أول مدرعة مصرية محلية الصنع، والتي عُرفت باسم "التمساح 1".

وفي حواره مع قناة "إكسترا نيوز" أشار "عبد الفتاح"، إلى أن بدء إنتاج هذه المركبة في عام 2014 مثَّل نقلة نوعية في الصناعات العسكرية المصرية.

وأوضح مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، أن المركبة صُنعت بالكامل محليًا، بما يشمل الأجزاء والمكونات الأساسية، مثل البرج، والدرع الواقي، والمعدات، والأسلحة، في إنجاز يعكس التوجُّه نحو الاعتماد الذاتي في توفير احتياجات القوات المسلحة.

وأضاف أن افتتاح خط الإنتاج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى دفعة قوية للمشروع، مؤكدًا أن قدرة المجمع الصناعي على تصميم وتنفيذ مركبات مدرعة بالكامل تُظهر مستويات عالية من الكفاءة والاحترافية.

وفيما يتعلق بالإنتاج الأولي، أكد مدير إدارة المركبات أن المركبة أُنتجت في البداية بكميات محدودة، حيث تراوح عددها بين 15 و20 مركبة خلال 6 أشهر.

كما شدد على أن هذا الإنتاج كان مطابقًا تمامًا لأعلى متطلبات الحماية والتدريع التي تحددها القوات المسلحة، مع التشديد على معايير الجودة والدقة في جميع مراحل التصنيع.

