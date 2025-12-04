إيمان كريم: دمج ذوي الإعاقة ضمن المتطوعين لخدمة المجتمع

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، اليوم الخميس، في احتفالية الهلال الأحمر المصرى، والتي انعقدت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بعضويتها في مجلس إدارة الهلال الأحمر والذي يشرف بالرئاسة الشرفية للسيدة انتصار السيسي، مشيرة إلى تقديرها لجهودها ودعمها للمتطوعين والأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها على توفير كل سبل الدعم لأبناء مصر، معتبرة أنها مصدر الإلهام في العطاء والخير ودعم النشء في العمل التطوعي لخدمة المجتمع.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن هذه الاحتفالية تُعد من أهم الاحتفاليات التي تجسد معاني الإنسانية والعمل التطوعي في المجتمع، حيث أن العمل التطوعي هو مصدر فخر وتقدير للمتطوعين، موضحة أنه يتم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المتطوعين، بما يحقق رؤية الدولة المصرية في مجال العمل التطوعي.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات على هامش الاحتفالية، أن العمل التطوعي في حد ذاته أحد أشكال التكافل والتكاتف الاجتماعي، وخاصة التطوع في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يساهم في دعمهم ودمجهم في المجتمع.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟

عطل مفاجئ.. ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة