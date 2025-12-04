عمرو القطامي يعتذر عن خوض الانتخابات البرلمانية

أعلن النائب والمرشح عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، اعتذاره عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، موجهًا الشكر لأهالي الدائرة على ثقتهم ودعمهم طوال فترة عمله البرلماني.

وأكد "القطامي"، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن قرار الاعتذار جاء بعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيظل دائمًا في خدمة الوطن وأهالي الدائرة من أي موقع يتواجد فيه، وأن ما قدمه خلال الفترة الماضية كان بدافع المسؤولية الوطنية والرغبة في خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.

وشدد "القطامي"، على أنه سيواصل دعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدًا احترامه الكامل للاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية، ومتمنيًا التوفيق لجميع المرشحين لخدمة الوطن والمواطن.

واختتم القطامي بيانه قائلًا: "أجدد تقديري لكل من وضع ثقته بي، وأؤكد أن مسيرتي في خدمة أهالي أكتوبر والواحات ستستمر بكل السبل الممكنة، بعيدًا عن أي مناصب أو مواقع".

جدير بالذكر أن دائرة أكتوبر والواحات من ضمن الدوائر الـ30 التي ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية فيها لوجود مخالفات، ومن المقرر إعادة الانتخابات فيها يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

