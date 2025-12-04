عطل مفاجئ.. ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف وانقطاع المياه في عدد من المناطق، من بينها: هضبة الأهرام، مساكن ضباط الرماية، وإسكان الشباب.



وأوضح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن سبب الانقطاع يعود إلى حدوث عطل مفاجئ بأحد الخطوط الناقلة للمياه العكرة من مآخذ العياط إلى محطة التنقية بالمدينة، ما أدى إلى تخفيض عدد الطلمبات العاملة بالمأخذ من ست طلمبات إلى أربع فقط.



وأشار الجهاز إلى أن هذا العطل أثر سلبًا على الإمدادات الواردة من محطة مياه أكتوبر، مما تسبب في ضعف وانقطاع مياه الشرب في المناطق المتأثرة.



وأكدت الشركة أنها تعمل على إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن لاستعادة التدفق الطبيعي للمياه وضمان توفير الخدمة للمواطنين.



اقرأ أيضاً:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/3/2883828

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/3/2883834

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/11/3/2883835