أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، تعليمات هامة لجميع المدارس التابعة لها للوقاية من الأمراض الفيروسية، وذلك في إطار حرص الوزارة والمديرية على صحة وسلامة الطلاب.

وشددت المذكرة الرسمية على أهمية التوعية والنظافة الشخصية، مشيرة إلى عدد من الإرشادات داخل المدرسة، منها:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد الطعام وبعد اللعب أو استخدام دورات المياه.

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام.

الالتزام باستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورًا.

تطهير الأسطح المشتركة يوميًا، خاصة مقابض الأبواب وأجهزة الكمبيوتر.

التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي.

منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض مثل حرارة شديدة، قيء أو إسهال حاد، لحين الكشف الطبي.

كما حددت المذكرة الأعراض التي تستدعي الإبعاد الفوري عن المدرسة، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ، صداع شديد ومستمر، قيء وإسهال، آلام حادة في البطن أو العضلات، نزيف من الأنف أو اللثة، أو شدة ورهاب غير طبيعي. وأوضحت أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة، لكنها مؤشرات تستدعي التقييم الطبي.

وأشارت المديرية إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور هذه الأعراض، من بينها:

الاتصال الفوري بولي الأمر لاستلام الطالب، على أن يتعهد بعدم عودة الطالب إلا بعد مرور ثلاثة أيام على الأقل من زوال الأعراض وتقديم إفادة طبية.

متابعة حالة الطالب قبل العودة للمدرسة والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية.

رفع تقرير يومي للإدارة التعليمية وإدارة الأزمات بالمديرية لضمان سلامة جميع الطلاب والعاملين.

وأهابت المديرية بجميع المدارس الالتزام بهذه التعليمات والعمل على نشرها بين الطلاب والمعلمين، حفاظًا على صحة المجتمع المدرسي.

