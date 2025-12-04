إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وظواهر تضرب البلاد بهذا الموعد

كتب : محمد أبو بكر

06:00 ص 04/12/2025

شبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغير في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر 2025.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس اعتبارًا من السبت المقبل 6 ديسمبر 2025، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3-4 درجة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت أن حالة الطقس السبت 6 ديسمبر 2025 تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس من الأحد 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس الجمعة 5 ديسمبر 2025، تشهد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (من 2: 9 صباحاً) ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

