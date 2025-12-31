أكد الدكتور حسام البقيعي، مدير وحدة الدراسات الدولية بمركز رع للدراسات الاستراتيجية، أن السياسة الخارجية المصرية خلال عام 2025 شهدت طفرة ملموسة عكست ثقل القاهرة الدولي، واصفاً هذا العام بأنه "موسم جني الثمار" لجهود دبلوماسية دؤوبة استمرت لسنوات طويلة.

وقال البقيعي، في مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن الدولة المصرية نجحت في تثبيت دعائم سياسة خارجية رصينة، ارتكزت بالأساس على احترام سيادة الدول الوطنية في الشرق الأوسط ورفض التدخل في شؤونها، مما جعل من القاهرة رقماً فاعلاً وموثوقاً لدى القوى الفاعلة عالمياً وإقليمياً.

وأضاف مدير وحدة الدراسات الدولية أن التحركات المصرية الأخيرة أثبتت قدرة الدولة على صياغة المشهد في القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً على أن مصر لم تتخل يوماً عن ثوابتها في دعم الحقوق المشروعة للشعوب، بالتوازي مع سعيها الدائم لفرض أجندة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح البقيعي أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر اليوم هي نتاج استراتيجية مدروسة، جعلت من عام 2025 نقطة ارتكاز قوية لتعاظم الدور المصري في مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالمنطقة.