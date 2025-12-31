كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة من الجمعة 02 يناير 2026 إلى الثلاثاء 06 يناير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه الـ6 أيام المقبلة، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً.

وأضافت أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية من 3 وحتى 10 صباحًا، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت أن طقس الأيام المقبلة يشهد فرص أمطار متوسطة يوم الجمعة 02 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.