نفذ المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، خلال عام ‏‏2025 عددًا كبيرًا من البرامج النوعية استهدفت دعم الإبداع وبناء ‏الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، مع التركيز على مواكبة التحولات ‏التكنولوجية والتحول الرقمي في المجال الثقافي، وجاء نشاط الإدارات ‏المختلفة متنوعًا ومكثفًا، جامعًا بين القضايا الفكرية والأدبية من جهة، ‏وموضوعات الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، بما ‏يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث أدوات العمل الثقافي وتوسيع دوائره‎.

حيث شهد نشاط الشعب واللجان الثقافية تقديم محتوى منتظم عبر ‏منصات رقمية وبرامج معرفية متخصصة، فتم بث أكثر من ‏‎70‎‏ حلقة من ‏سلسلة شعرية تناولت تجارب شعراء من مصر والعالم العربي، إلى ‏جانب تقديم أكثر من ‏‎40‎‏ حلقة توعوية في المجال القانوني، كما جرى ‏تنظيم نحو 10 حلقات ومحاضرات متخصصة في الثقافة الرقمية والذكاء ‏الاصطناعي، ضمن مسار يستهدف رفع الوعي بالتقنيات الحديثة ‏وتأثيرها على الإبداع والمجتمع.

وشمل النشاط إطلاق وإعلان نتائج 5 ‏مسابقات كبرى في مجالات الشعر والدراسات النقدية والتصوير ‏الفوتوغرافي والبيئة والسينما، إلى جانب تنظيم فعاليات نوعية شملت ‏الاحتفال بيوم مخصص للثقافة، وعقد مؤتمرات دولية، وإحياء ذكريات ‏رموز الإبداع، وتنظيم موائد مستديرة لمناقشة قضايا مجتمعية وتشريعية‎.

وفي إطار دعم الشباب، تم تنفيذ دورة جديدة من مبادرة تدريبية وتثقيفية ‏مكثفة، وفرت منصة لتأهيل الشباب من خلال محاضرات ولقاءات فكرية ‏وفنية، إلى جانب ورش عملية في مجالات المسرح والتمثيل والتصوير ‏السينمائي والإخراج الفني، بما ساهم في صقل مهارات المشاركين وفتح ‏آفاق جديدة أمامهم في المجالات الإبداعية‎.

كما واصلت الجهود الرامية إلى دعم المواهب الشابة وتحقيق العدالة ‏الثقافية، من خلال تنظيم 5 ملتقيات ثقافية كبرى في المحافظات ‏الحدودية، وإطلاق مسابقة صيفية لشباب الجامعات شملت 6 مجالات ‏متنوعة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وشمل النشاط إعلان ‏جوائز الدولة بفروعها المختلفة، والاحتفال بالفائزين في مسابقات أدبية ‏موجهة للشباب، واستضافة ملتقيات للتكريم الثقافي، وتنظيم ندوات ‏لمناقشة أعمال الحاصلين على منح التفرغ، إلى جانب تنفيذ مسابقة ‏للتصوير الفوتوغرافي‎.

وفي مجال رعاية النشء، استمرت برامج اكتشاف ودعم المواهب ‏الصغيرة عبر لقاءات دورية وورش تدريبية متخصصة، وإدماج أنشطة ‏موجهة للأطفال ضمن فعاليات ثقافية موسمية، بما يساهم في تنمية ‏قدراتهم الإبداعية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبرز نشاط ثقافة الطفل من ‏خلال تسيير أكثر من 15 قافلة ثقافية إلى المحافظات، وتنظيم مسابقات ‏شارك فيها آلاف الأطفال في مجالات متعددة، إلى جانب إقامة ملتقيات ‏للعرائس والفنون الشعبية، وتنفيذ مبادرات لدمج الأطفال من ذوي الهمم ‏والمشاركة في المناسبات القومية والدولية‎.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، تم تنفيذ برامج تدريبية في مجالات ‏التحول الرقمي وتطبيقات الحاسب الآلي استفاد منها مئات المتدربين، إلى ‏جانب إطلاق مبادرات متخصصة لتنمية المهارات الإبداعية، ودمج ‏الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الثقافي، وتنمية قدرات القيادات ‏الثقافية، بما ساهم في تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة الأداء داخل ‏المنظومة الثقافية‎.