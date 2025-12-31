إعلان

إنجاز غير مسبوق.. هيئة الدواء: 91% من الأدوية تصنع محلياً

كتب : أحمد جمعة

03:10 م 31/12/2025

علي الغمراوي

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة واصلت على مدار العام عملها الدؤوب بروح من المسؤولية والإصرار، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي الوطني.

وأوضح الغمراوي أن العام المنصرم شهد طفرة غير مسبوقة في تطوير الآليات التشريعية والرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يمثل دعمًا حقيقيًا وجادًا لجهود توطين الصناعة الدوائية وتعميق المنتج المحلي.

ولفت إلى أن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تصل نسبة توطين الدواء فيها إلى 91%، حيث يتم إنتاج 91 علبة دواء محليًا من كل 100 علبة متداولة في السوق المصرية، وهو إنجاز غير مسبوق، إذ إن أقرب دولة في الإقليم لا تتجاوز نصف هذه النسبة.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل على تعميق هذه القدرات خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التوسع في إتاحة المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة للمواطنين، انطلاقًا من أن صحة الإنسان تمثل أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون، مؤكدًا استمرار الجهود لتعزيز كفاءة المنظومة الدوائية وضمان استدامتها.

وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتعميق شراكاتها الدولية، وبناء الكوادر التنظيمية الوطنية وفق أعلى معايير الكفاءة والاحتراف، وهو ما حظي بإشادة ودعم من كبرى المنظمات العالمية، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المنظومة الرقابية الدوائية المصرية، ويؤكد قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي فاعل في مجال الدواء والتنظيم الصحي.

علي الغمراوي الأدوية هيئة الدواء المصرية

