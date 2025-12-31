أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.

وأشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.

وأكدت الهيئة، التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين.

وتوجهت الهيئة، بخالص التقدير والإشادة بالدور التاريخي والمتميز الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في الرقابة على الغذاء، والذي شكّل قاعدة صلبة لانطلاق الهيئة في مسؤولياتها الجديدة.

