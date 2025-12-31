حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من الانسياق وراء ما وصفه بـإغراء التشخيص الأرخص والأسرع عبر المنصات الرقمية، خاصة في حالات الطوارئ والإصابات الحادة، مؤكدًا أن الساعات الأولى للتعامل مع الحالة المرضية قد تكون حاسمة بين التعافي وحدوث مضاعفات خطيرة.

وأوضح عبدالغفار، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، أن توفير تكلفة الكشف أو عناء التوجه إلى المستشفى لا يمكن أن يعوض فقدان فرصة التدخل الطبي السليم في التوقيت المناسب، مشددًا على أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها ودقتها، تعجز عن قراءة الأعراض المتداخلة والمعقدة التي لا يدركها إلا طبيب مدرَّب يمتلك الخبرة والحدس الإكلينيكي.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن وزارة الصحة والسكان تتابع باهتمام بالغ تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، لافتًا إلى أن هذه التطبيقات، مهما بدت متقدمة، لا تعتبر بديلاً عن الطبيب، ولا تمتلك أدوات التشخيص الإكلينيكي أو الخبرة الإنسانية اللازمة لتقييم الحالة الصحية للمريض بدقة.

وأضاف حسام عبدالغفار، أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة لجمع وتحليل المعلومات قد تصيب وقد تخطئ، وقد تنتج أحيانًا ما يعرف بـ"الهلوسة الرقمية"، الأمر الذي قد يفتح المجال لتوصيات دوائية أو استنتاجات طبية خاطئة تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وأكد أن البدائل الآمنة متاحة ومكفولة للجميع من خلال منظومة التطبيقات الرسمية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب الخط الساخن (105)، الذي يربط المواطنين بأطباء متخصصين على مدار الساعة.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار، على استمرار تكثيف الرقابة على الفضاء الرقمي لمنع أي ممارسات طبية تصدر عن جهات غير مرخصة، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية، باعتبار أن السلامة الصحية لا تحتمل التجربة أو المجازفة.

