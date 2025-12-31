إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31-12-2025.. شبورة ورياح وأتربة


كتب- محمد فتحي:

02:06 ص 31/12/2025

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31-12-2025، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس الأربعاء، شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة، أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، إذ ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة نهارًا قد تكون متوسطة ليلا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وقالت الهيئة، إن نشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- مطروح الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- الطور الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 22 درجة.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- قنا الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

- الأقصر الصغرى 08 والعظمى 25 درجة.

- أسوان الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة مائية الطقس طقس اليوم درجات الحرارة طقس اليوم الأربعاء حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة الأرصاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"