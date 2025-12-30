التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالكاتب عبد الرحيم كمال، مساعد الوزير لشؤون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك في إطار متابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجنة الدراما بشأن الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال موسم رمضان.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تراعي الدراما المصرية القيم الاجتماعية والإنسانية، بما يحافظ على الهوية الوطنية ويعزز منظومة القيم الإيجابية في المجتمع، ويعكس الصورة الحقيقية للمواطن المصري، ودور الدولة وأجهزتها الوطنية في بناء الإنسان وترسيخ الوعي.

وتناول اللقاء استعراض الجهود التي يقوم بها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في متابعة الأعمال الدرامية، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم محتوى فني راقٍ ومسؤول يواكب تطور المشهد الإبداعي، ويحترم التقاليد الراسخة للمجتمع المصري.

كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي قامت به لجنة الدراما وتوصياتها التي وضعت مجموعة من الأطر العامة التي تُنظم العمل، بما يحقق التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في دعم الصناعة الدرامية المصرية والارتقاء بمضمونها الفني والثقافي.

وأشار وزير الثقافة إلى ضرورة الحرص على أن تكون الأعمال الدرامية تعكس قيم العمل والانتماء والأسرة والتسامح، وتقدم نماذج إيجابية ملهمة، مؤكدًا أن القوة الناعمة المصرية كانت وستظل أحد أهم أدوات بناء الوعي وتشكيل الوجدان.

