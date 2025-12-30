إعلان

المجموعة النوعية للحركة والنقل.. ما الوظائف المتاحة أمام محصلي النقل العام بالقاهرة؟

كتب : محمد نصار

03:55 م 30/12/2025

اتوبيسات هيئة النقل العام

حددت هيئة النقل العام بالقاهرة، البدائل المتاحة أمام محصلي الهيئة، وذلك في ظل بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على نحو 1800 أتوبيس بالهيئة.

وجاء من بين البدائل الثلاثة، أنه يمكن للمحصلين استيفاء نموذج عدم الرغبة في العمل كسائق ونقلهم إلى وظيفة داخل المجموعة النوعية للحركة والنقل.

وحصل "مصراوي" على قائمة الوظائف التي تندرج تحت المجموعة النوعية للحركة والنقل، وفق منشور سابق صادر عن الهيئة بتحديد أنواع وتفاصيل هذه الوظائف.

هيئة النقل العام محصلي النقل العام منظومة الدفع الإلكتروني

