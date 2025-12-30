حددت هيئة النقل العام بالقاهرة، البدائل المتاحة أمام محصلي الهيئة، وذلك في ظل بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على نحو 1800 أتوبيس بالهيئة.

وجاء من بين البدائل الثلاثة، أنه يمكن للمحصلين استيفاء نموذج عدم الرغبة في العمل كسائق ونقلهم إلى وظيفة داخل المجموعة النوعية للحركة والنقل.

وحصل "مصراوي" على قائمة الوظائف التي تندرج تحت المجموعة النوعية للحركة والنقل، وفق منشور سابق صادر عن الهيئة بتحديد أنواع وتفاصيل هذه الوظائف.

اقرأ أيضًا:

طقس شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

6 التزامات على صاحب العمل لتشغيل الأطفال وفقًا للقانون