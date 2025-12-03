بعد تصدره التريند.. أول رد فعل من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أشاد بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، بردود الأفعال التي أعقبت الكلمة التي ألقاها الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والتي عرض فيها 33 خطوة تم اتخاذها عام 2025 وقدم عرضًا خلالها لحصاد عام من العمل داخل الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضافت "الوطنية للإعلام"، أن وسم "المسلماني يصلح المنظومة" تصدر المشهد الرقمي في مصر على منصة تويتر"X" في تفاعل واسع يعكس وعي الرأي العام، ودعمه لمسار الإصلاح داخل إعلام الدولة.

وفي هذا السياق، أعرب "المسلماني"، عن تقديره الكامل لكل من تابع أو شارك أو تفاعل، مؤكدًا على أن ما نقوم به داخل الهيئة الوطنية للإعلام ليس جهد فرد، بل جهد أبناء ماسبيرو الرائعين ومسار دولة ومؤسسات نعمل من خلالها، ومشروع إصلاح شامل يستند إلى رؤية واضحة وإرادة ثابتة لإعادة مكانة ماسبيرو ودوره الوطني.

وقال: سنواصل العمل وسنلتزم بما تعهّدنا به.. وإعلام وطني قوي، منضبط، يليق بالدولة المصرية وبثقة قيادتها وشعبها.

وكان الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ألقي كلمة أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمد عمران، رئيس اللجنة، والفنان ياسر جلال، وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم المخرج خالد جلال والكاتبة أمينة النقاش والدكتور ياسر عبد العزيز.

وكان المستشار أحمد الغنام، أمين عام مجلس الشيوخ، استقبل المسلماني قبيل انعقاد أعمال اللجنة.

اقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج

انخفاض جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة