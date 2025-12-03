إعلان

مدبولي: خطة طموحة لبناء 10 آلاف وحدة فندقية بهضبة الأهرام

كتب : محمد عبدالناصر

04:08 م 03/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير منطقة هضبة الأهرام، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإضافة أنشطة سياحية وغرف فندقية جديدة ضمن مشروع طموح يهدف لبناء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية.

وأكد مدبولي أن عملية التطوير ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية للمنطقة واستكمال جهود البناء والتطوير، التي بدأت بالمتحف المصري الكبير.

وأشار مدبولي إلى أن الأسبوع الماضي شهد تفقد عددًا من المشروعات في القاهرة الخديوية، لافتًا إلى أن هناك خططًا لإعادة بناء بعض المباني المتهدمة بالكامل، في إطار الحفاظ على التراث العمراني للمنطقة وإحياء المعالم التاريخية.

الدكتور مصطفى مدبولي وحدات فندقية هضبة الأهرام

