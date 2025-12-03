إعلان

الإسكان توافق على تخصيص أراض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار

كتب : محمد عبدالناصر

02:50 م 03/12/2025

وزير الاسكان

قال بيان صادر عن الحكومة، إن مجلس الوزراء أحيط بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وجاء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية.

ونص القرار على تنفيذ وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.

تخصيص أراض الحكومة هيئة المجتمعات العمرانية

