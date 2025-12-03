إعلان

بالأسماء.. الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الشروق

كتب : أحمد جمعة

01:42 م 03/12/2025

وزارة الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أغلقت وزارة الصحة والسكان 8 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة الشروق لمزاولتها النشاط دون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، مما يعرض حياة النزلاء للخطر.

نفذت الحملة لجنة مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

والمراكز المغلقة هي:

• مركز دار آمال لعلاج الإدمان (ديتوكس)

• مركز دار آمال لعلاج الإدمان (هاف واي)

• مركز نيو هوب لعلاج الإدمان

• مركز نيو ليف لعلاج الإدمان (ديتوكس وهاف واي)

• مركز نيولايڤ لعلاج الإدمان

• مركز ستيب بداية لعلاج الإدمان

• مركز نيو لايف لعلاج الإدمان

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد النحاس رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المخالفات شملت العمل بدون ترخيص، ومخالفة قانوني المنشآت الطبية والصحة النفسية، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى وضوابط البيئة.

ودعا المواطنين إلى التأكد من ترخيص أي مركز علاج إدمان قبل الالتحاق به، عبر التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية على الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو صفحات المجلس الرسمية على فيسبوك وإنستجرام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة غلق مراكز لعلاج الإدمان إدارة العلاج الحر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

60 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية.. المحكمة الإدارية تحدد موعد النظر
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة