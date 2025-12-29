إعلان

كشف وفحوصات.. ماذا قدمت مبادرة رعاية كبار السن خلال 3 سنوات؟

كتب : أحمد جمعة

11:45 ص 29/12/2025

الدكتور حسام عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:
‏‎أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ2 مليون مواطن من سن 65 عامًا فأكثر، ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، خلال 3 أعوام من انطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 وحتى نوفمبر 2025، ضمن حزمة مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» .

‏‎أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوي، والأنيميا، وسوء التغذية، إلى جانب إجراء الفحص الإكلينيكي الشامل.

وأضاف في بيان، أن الخدمات والفحوصات المتقدمة تتضمن رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، بما يضمن متابعة دقيقة للحالة الصحية العامة، وتشمل الحزمة أيضًا الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المصاحبة للتقدم في العمر، وذلك من خلال الاستبيانات النفسية والمعرفية المعتمدة.

جدير بالذكر أن المستفيدين من المبادرة يحصلون على كارت متابعة دورية، مع إحالة الحالات التي تتطلب تدخلات متقدمة للمستشفيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار مبادرة رعاية كبار السن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية