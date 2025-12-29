كشف وفحوصات.. ماذا قدمت مبادرة رعاية كبار السن خلال 3 سنوات؟

كتب- أحمد جمعة:

‏‎أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ2 مليون مواطن من سن 65 عامًا فأكثر، ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، خلال 3 أعوام من انطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 وحتى نوفمبر 2025، ضمن حزمة مبادرات رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» .

‏‎أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن من خلال الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الدهون بالدم، والاعتلال الكلوي، والأنيميا، وسوء التغذية، إلى جانب إجراء الفحص الإكلينيكي الشامل.

وأضاف في بيان، أن الخدمات والفحوصات المتقدمة تتضمن رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والكبد، وفحص النظر، وتقييم صحة الفم والأسنان، بما يضمن متابعة دقيقة للحالة الصحية العامة، وتشمل الحزمة أيضًا الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والمعرفية المصاحبة للتقدم في العمر، وذلك من خلال الاستبيانات النفسية والمعرفية المعتمدة.

جدير بالذكر أن المستفيدين من المبادرة يحصلون على كارت متابعة دورية، مع إحالة الحالات التي تتطلب تدخلات متقدمة للمستشفيات.