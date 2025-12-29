أمطار واضطراب حركة البحر.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الاثنين، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، حيث تكون سرعة الرياح: من (40 : 60) كم/س، وارتفاع الأمواج: من (2.5 : 3.5) متر.

