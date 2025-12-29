كتب- محمد نصار:



حصل مصراوي على أول صور لشكل كارت الدفع الإلكتروني المقرر استخدامه ضمن منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام بالقاهرة.



ويبلغ سعر الكارت: 110 جنيهات؛ ومدة الصلاحية سنتان؛ ويتم إيقافه في حال عدم الاستخدام لمدة عام كامل.

منافذ البيع والشحن المتاحة حاليًا في المحطات النهائية التالية: (لعباسية – الجيزة – التجمع الأول – العتبة – أحمد حلمي – عبد المنعم رياض).

كما سيتم إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول بالتزامن مع تعميم التجربة، يتيح وسائل متعددة لشحن الكارت، إلى جانب متابعة خطوط سير الأتوبيسات.