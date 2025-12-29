بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام
كتب : محمد نصار
هيئة النقل العام
كتب- محمد نصار:
حصل مصراوي على أول صور لشكل كارت الدفع الإلكتروني المقرر استخدامه ضمن منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام بالقاهرة.
ويبلغ سعر الكارت: 110 جنيهات؛ ومدة الصلاحية سنتان؛ ويتم إيقافه في حال عدم الاستخدام لمدة عام كامل.
منافذ البيع والشحن المتاحة حاليًا في المحطات النهائية التالية: (لعباسية – الجيزة – التجمع الأول – العتبة – أحمد حلمي – عبد المنعم رياض).
كما سيتم إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول بالتزامن مع تعميم التجربة، يتيح وسائل متعددة لشحن الكارت، إلى جانب متابعة خطوط سير الأتوبيسات.