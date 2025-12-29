إعلان

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

كتب : محمد نصار

12:44 م 29/12/2025

هيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:


حصل مصراوي على أول صور لشكل كارت الدفع الإلكتروني المقرر استخدامه ضمن منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام بالقاهرة.


ويبلغ سعر الكارت: 110 جنيهات؛ ومدة الصلاحية سنتان؛ ويتم إيقافه في حال عدم الاستخدام لمدة عام كامل.

منافذ البيع والشحن المتاحة حاليًا في المحطات النهائية التالية: (لعباسية – الجيزة – التجمع الأول – العتبة – أحمد حلمي – عبد المنعم رياض).

كما سيتم إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول بالتزامن مع تعميم التجربة، يتيح وسائل متعددة لشحن الكارت، إلى جانب متابعة خطوط سير الأتوبيسات.

هيئة النقل العام

كارت الدفع الإلكتروني هيئة النقل العام أتوبيسات النقل العام

