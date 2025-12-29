إعلان

الحكومة تكشف حقيقة استبعاد الأسر من الدعم بسبب عدد أفرادها أو امتلاكها سيارة

كتب- حسن مرسي:

12:57 ص 29/12/2025

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن البيان الحكومي الأخير يوضح البرامج الداعمة التي تقدمها الدولة فعليًا للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، سواء في دعم السلع التموينية والخبز أو في مجالات الإسكان والتعليم والصحة، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مناقشات اليوم ركزت بشكل أساسي على منظومة الكارت الموحد، وهي أداة رقمية متقدمة تهدف إلى حوكمة عملية الدعم من خلال تسجيل بيانات المستحقين بدقة ومراجعتها وفق معايير موضوعية تعكس الاستحقاق الحقيقي لكل فرد أو أسرة.

تابع المتحدث أن التجربة التجريبية للكارت الموحد انطلقت في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث سجلت نحو 41.500 أسرة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه المنظومة ستمهد الطريق للتحول المستقبلي إلى الدعم النقدي إذا اتُخذ القرار بهذا الشأن، مع ضمان شمول قاعدة البيانات لجميع المستحقين وغير المستحقين لتوجيه الدعم بدقة أكبر.

وأكد الحمصاني أن المعيار الرئيسي للاستحقاق هو مستوى الدخل والظروف المعيشية، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاك سيارة، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين دون المساس بأي أسرة مستفيدة حاليًا من برامج الدعم المختلفة.

أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تراعي بعناية الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد على أساس عدد أفرادها أو عوامل ثانوية، بل سيتم تقييمها وفق دخلها الحقيقي لضمان مرونة وفاعلية الدعم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدعم بطاقة التموين وزارة التموين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة