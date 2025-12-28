إعلان

لميس الحديدي: لماذا لم تتحرك وزارة الرياضة بتجميد اتحاد السباحة بعد وفاة الطفل يوسف؟

كتب : حسن مرسي

09:45 م 28/12/2025

لميس الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استنكرت الإعلامية لميس الحديدي ما وصفته بـ"الصمت والخرس" الذي أصاب اتحاد السباحة بعد وفاة الطفل يوسف، وتساءلت عن سبب عدم تحرك وزارة الرياضة بتجميد مجلس إدارة الاتحاد رغم وجود سابقة مماثلة مع اتحاد الفروسية.

وقالت الحديدي في برنامجها "الصورة": "الاتحاد عقد اجتماعًا واحدًا طارئًا، أصدر بيان تعازي ثم بيان تجميد بعض الأنشطة، وبعد كده الصمت... الصمت والخرس الذي أصاب الاتحاد بعد ذلك".

وأوضحت أن الاتحاد هو الذي جمد نشاطه بنفسه، في خطوة وصفتها بأنها "يعاقب نفسه" حتى لا يعاقبه أحد آخر.

ولفتت إلى وجود تعارض في المصالح، حيث أن رئيس اتحاد السباحة هو نفسه رئيس اللجنة الأولمبية، مستنكرةً: "مين هيعاقبه؟ طبعًا محدش هيعاقبه".

وأشارت إلى أن لوائح الرياضة تسمح لوزارة الرياضة بتجميد أو إيقاف أي مجلس إدارة اتحاد يخل بالقواعد، كما حدث مع اتحاد الفروسية في ديسمبر 2023 بسبب تحقيقات النيابة.

وتساءلت: "ده احنا التحقيقات اشتغلت وبيان النيابة طلع والاتهام طلع... وطوال هذه التحقيقات لم تتحرك وزارة الرياضة".

وأكدت أن الرسالة المهمة التي يجب أن ترسلها الحكومة هي أن "من يخالف القواعد سنعاقبه"، مشددةً: "الاتحادات الرياضية موجودة لخدمة الناس، وما فيش حد فوق القانون... هذه جملة يجب أن نتذكرها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي اتحاد السباحة يوسف عبد الملك غرق السباح يوسف الصورة وزارة الرياضة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة