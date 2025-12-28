استنكرت الإعلامية لميس الحديدي ما وصفته بـ"الصمت والخرس" الذي أصاب اتحاد السباحة بعد وفاة الطفل يوسف، وتساءلت عن سبب عدم تحرك وزارة الرياضة بتجميد مجلس إدارة الاتحاد رغم وجود سابقة مماثلة مع اتحاد الفروسية.

وقالت الحديدي في برنامجها "الصورة": "الاتحاد عقد اجتماعًا واحدًا طارئًا، أصدر بيان تعازي ثم بيان تجميد بعض الأنشطة، وبعد كده الصمت... الصمت والخرس الذي أصاب الاتحاد بعد ذلك".

وأوضحت أن الاتحاد هو الذي جمد نشاطه بنفسه، في خطوة وصفتها بأنها "يعاقب نفسه" حتى لا يعاقبه أحد آخر.

ولفتت إلى وجود تعارض في المصالح، حيث أن رئيس اتحاد السباحة هو نفسه رئيس اللجنة الأولمبية، مستنكرةً: "مين هيعاقبه؟ طبعًا محدش هيعاقبه".

وأشارت إلى أن لوائح الرياضة تسمح لوزارة الرياضة بتجميد أو إيقاف أي مجلس إدارة اتحاد يخل بالقواعد، كما حدث مع اتحاد الفروسية في ديسمبر 2023 بسبب تحقيقات النيابة.

وتساءلت: "ده احنا التحقيقات اشتغلت وبيان النيابة طلع والاتهام طلع... وطوال هذه التحقيقات لم تتحرك وزارة الرياضة".

وأكدت أن الرسالة المهمة التي يجب أن ترسلها الحكومة هي أن "من يخالف القواعد سنعاقبه"، مشددةً: "الاتحادات الرياضية موجودة لخدمة الناس، وما فيش حد فوق القانون... هذه جملة يجب أن نتذكرها".