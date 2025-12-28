تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

هل نشهد ارتفاعًا لأسعار اللحوم في 2026؟.. وزير الزراعة يجيب

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية وتوافر المنتجات في السوق مع زيادة التصدير.

وقال فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن اللحوم الحمراء هي الاستثناء الذي قد يشهد بعض الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أن الاكتفاء الذاتي منها 60% فقط، مضيفاً أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 70% العام المقبل من خلال تحسين السلالات.

جاكلين عازر تعلق على قرار منع جلوس السيدات بجانب السائق في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قرار منع جلوس السيدات بجانب سائقي سيارات الأجرة صدر بناءً على شكاوى وصلت لإدارة المواقف، لكنه أُلغي فوراً في الصباح لعدم تناسبه مع الوضع العام.

وقالت عازر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المحافظة تحترم الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، مضيفة أن المرأة في البحيرة واعية وتحافظ على حقوقها وواجباتها، وسائقو المحافظة ملتزمون ومسؤولون.

عمرو أديب: هو أنا مسحور؟.. وعالمة التاروت بسنت يوسف ترد

أكدت خبيرة الأبراج وعالمة التاروت بسنت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، أنه مسحور ومستهدف بالسحر لكنه مُحصن بسبب شخصيته القوية.

وقالت يوسف ردًا على سؤاله: "انت معمول لك سحر، بس مش مأثر عليك.. أنت من الأشخاص القوية جدًا اللي مش سهل يأثر فيها سحر".

محمد معيط يكشف دور صندوق النقد في اقتصاديات الدول.. يساعد على التعافي

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن المواطن شعر بالإصلاح الاقتصادي الذي تم في 2016 من انخفاض تكلفة الإنتاج واستقرار الأسعار بعد عامين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله.

الأرصاد تكشف حالة طقس ليلة رأس السنة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال احتفالات أعياد الميلاد وليلة رأس السنة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس" أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية، مما سيؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.