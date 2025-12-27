شهدت مصر، اليوم السبت أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محافظ قنا يكشف مجريات سير جولة الإعادة الانتخابية للنواب

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، انتظام سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم ترصد أي معوقات تؤثر على سير التصويت.

الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا بدرجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

جمال شعبان: الطقس البارد يزيد من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من خطورة الطقس البارد على صحة القلب، مؤكدًا أن انخفاض درجات الحرارة قد يزيد من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية، خاصة بين كبار السن والأطفال.

السكة الحديد تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المشاركة في مشروع العودة الطوعية للسودانيين، حيث سيرت صباح اليوم السبت الرحلة رقم 42 للقطارات المخصصة لنقل السودانيين العائدين إلى وطنهم.

"الزراعة" تتابع منظومة مكافحة النمل الأبيض في الصعيد

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية ومنظومة مكافحة النمل الأبيض.

رسميًا.. تحديد عدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.

التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ21 بسقارة غدًا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الـ21 من الخطة التدريبية 2025/2026 غدًا الأحد خلال الفترة من 28/12 وحتى 31/12/2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

سقوط عصابة داخل الكهرباء.. فنيون ينهبون 11 كشكًا بمدينة نصر والحلمية

كشفت مصدر مطلع بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن اكتشاف واقعة خطيرة تورط فيها تشكيل عصابي مكوَّن من عدد من الفنيين التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قاموا بسرقة محتويات 11 كشك كهرباء في منطقتَي مدينة نصر والحلمية.

الأكاديمية العسكرية تشكل مجلس علمي برئاسة وزير الأوقاف

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك لرئاسة المجلس العلمي المشكل لمناقشة الجوانب العلمية والدينية واللغوية للملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه من أبناء المؤسسة الدينية المصرية ضمن المستوى الدراسي المتقدم لصقل الجوانب العلمية والمعرفية التخصصية لديهم.

وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل مشروع دولة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أهم مشروعات الدولة الاستراتيجية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت لها استثمارات ودعمًا كبيرين لضمان التوسع في تطبيقها بجميع محافظات الجمهورية، سواء في مراحلها الأولى أو الثانية، مع الاستعداد حاليًا للمرحلة الثالثة، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

التمريض تعلن مضاعفة المعاش.. وتيسير الصرف عبر الفيزا

زفّت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بشرى سارة لأعضاء هيئة التمريض، بإقرار مضاعفة قيمة معاش التمريض، في خطوة تعكس تقدير النقابة العامة للتمريض للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به التمريض داخل مختلف المنشآت الصحية.

