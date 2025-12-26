إعلان

"دولة التلاوة" يحتفي بمسيرة الشيخ محمد عبد العزيز حصان

كتب- حسن مرسي:

11:27 م 26/12/2025

الشيخ محمد عبد العزيز حصان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى برنامج "دولة التلاوة" بمسيرة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان، عبر تقرير صوتي خاص ومميز جدًا.

وشاركت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في الأداء الصوتي للتقرير تقديرًا لمكانة الشيخ الراحل في العالم الإسلامي.

كما سلط البرنامج الضوء على أداء الشيخ عبد العزيز حصان الخاشع وصوته القوي الذي جمع بين جمال النغمة ودقة الأحكام.

يأتي البرنامج ثمرة للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار وطني هادف.

يسعى "دولة التلاوة" لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

يُبث البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى توفره للمشاهدين عبر منصة "watch it"

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد العزيز حصان دولة التلاوة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا