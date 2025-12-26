"دولة التلاوة" يحتفي بمسيرة الشيخ محمد عبد العزيز حصان

احتفى برنامج "دولة التلاوة" بمسيرة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان، عبر تقرير صوتي خاص ومميز جدًا.

وشاركت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في الأداء الصوتي للتقرير تقديرًا لمكانة الشيخ الراحل في العالم الإسلامي.

كما سلط البرنامج الضوء على أداء الشيخ عبد العزيز حصان الخاشع وصوته القوي الذي جمع بين جمال النغمة ودقة الأحكام.

يأتي البرنامج ثمرة للتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار وطني هادف.

يسعى "دولة التلاوة" لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

يُبث البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى توفره للمشاهدين عبر منصة "watch it"

