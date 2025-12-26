قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تابعت خلال اجتماعها الأخير الاستعدادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" أنه تم استعراض احتياجات المحافظات المختلفة التي ستُدرج ضمن المرحلة الثانية.

وأوضح الحمصاني أنه يجري حاليًا مراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية في محافظات المرحلة الثانية لضمان استيفائها معايير المنظومة الجديدة.

وأشار الحمصاني إلى أن محافظة الإسكندرية ستخضع أيضًا لعملية تقييم لتحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن هذه المرحلة.

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتخصيص الموارد المالية اللازمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن هذين المشروعين لهما أهمية كبيرة ويمسان الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار الحمصاني إلى أن عملية التطوير شاملة وتشمل البنية التحتية والتجهيزات الطبية والتحول الرقمي والقوى البشرية.

وأكد الحمصاني، أن التحول الرقمي جزء أساسي، سواء من حيث وجود منظومة متكاملة لبيانات المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

