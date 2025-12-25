أزهري يوضح حكم كتابة الذهب في قائمة المنقولات

أوضح الشيخ عبده الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية، مشيرًا إلى أنها حالة مصرية فريدة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" أن دار الإفتاء تعتبر هذا الذهب جزءًا من المهر المعجل، وهو حق ثابت للمرأة يجب أن يبقى في حوزتها، ولا يجوز للزوج أن يضمه لنفسه.

وأشار إلى أن الهدف الجوهري من هذه القائمة هو الحفاظ على حقوق الزوجة وضمانها ماليًا، وليس التفاخر المادي، خاصة في حالات النزاع أو الطلاق.

وأكد أن للمرأة الحق الكامل في الاحتفاظ بذهبها ومهرها المعجل، وأن أي محاولة لإلغاء هذا الحق تعتبر مخالفة شرعية واضحة.

ولفت إلى أن معظم حالات الطلاق في مصر تتم عبر الخلع، حيث تحصل المرأة على قائمة المنقولات كاملة، بينما يسترد الزوج حقوقه المالية الأخرى وفق الضوابط الشرعية.

