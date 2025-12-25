إعلان

أزهري يوضح حكم كتابة الذهب في قائمة المنقولات

كتب : حسن مرسي

10:53 م 25/12/2025

الشيخ عبدة الأزهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الشيخ عبده الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية، مشيرًا إلى أنها حالة مصرية فريدة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" أن دار الإفتاء تعتبر هذا الذهب جزءًا من المهر المعجل، وهو حق ثابت للمرأة يجب أن يبقى في حوزتها، ولا يجوز للزوج أن يضمه لنفسه.

وأشار إلى أن الهدف الجوهري من هذه القائمة هو الحفاظ على حقوق الزوجة وضمانها ماليًا، وليس التفاخر المادي، خاصة في حالات النزاع أو الطلاق.

وأكد أن للمرأة الحق الكامل في الاحتفاظ بذهبها ومهرها المعجل، وأن أي محاولة لإلغاء هذا الحق تعتبر مخالفة شرعية واضحة.

ولفت إلى أن معظم حالات الطلاق في مصر تتم عبر الخلع، حيث تحصل المرأة على قائمة المنقولات كاملة، بينما يسترد الزوج حقوقه المالية الأخرى وفق الضوابط الشرعية.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ عبده الأزهري حكم كتابة الذهب في قائمة المنقولات قائمة المنقولات الزوجية عبده الأزهري ببرنامج خط أحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد