مطار القاهرة الدولي يشهد أعلى معدلات تشغيل خلال 24 ساعة

قال بيان صادر عن وزارة الطيران المدني، الخميس إنه في إطار خطة وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتزامنًا مع الإستعداد لموسم ذروة السفر بمناسبة احتفالات الكريسماس والعام الميلادى الجديد 2026، فإن مطار القاهرة الدولي سجل اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أعلى معدلات تشغيل يومية خلال العام.

وأضافت وزارة الطيران، بحسب بيانها، مطار القاهرة اليوم سجل نقل 103 ألف راكب على متن 696 رحلة جوية ما بين سفر ووصول عبر مباني الركاب الثلاثة وهو ما يعد رقمًا قياسيًا في معدلات الحركة حققه مطار القاهرة الدولي، ويؤكد على انتظامية التشغيل وسلاسة إجراءات السفر والوصول، بما يضمن انسيابية الحركة خلال فترات الذروة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الأداء القياسي اليومي يأتي في ضوء مؤشرات النمو المستدام التي يشهدها مطار القاهرة الدولي، حيث أظهرت بيانات التشغيل خلال عام 2025 ارتفاع إجمالي عدد الركاب إلى (30.944.269) مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 6.8% مقارنة بعام 2024 الذي سجل (28.974.544) مليون راكب.

وبينت أنه ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 ليصل إلى 224.303 ألف رحلة، بنسبة نمو قدرها 4.8% مقارنة بإجمالي 214.066 ألف رحلة خلال العام الماضي، بما يعكس كفاءة التخطيط التشغيلي واستدامة معدلات النمو.

وتابعت: على صعيد الاستعدادات التشغيلية، أعلن مطار القاهرة الدولي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة صالات السفر والوصول، مع تطبيق خطط تشغيلية مرنة للتعامل مع كثافة الحركة، وزيادة فرق العمل بمختلف القطاعات، بما يساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمن وانتظامه التشغيل.

يذكر أن قطاع الطيران المدني يواصل جهوده التنموية في تطوير البنية التحتية لقطاع المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة مطار القاهرة الدولي كمطار محورى للنقل الجوي بالمنطقة.

اقرأ أيضًا

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"